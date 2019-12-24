Bilecik'te evinin balkonundan düşen kadın öldü
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Bilecik'te evinin balkonundan düşen kadın öldü

Bilecik'te evinin balkonundan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.

24.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:48
Bilecik'te evinin balkonundan düşen kadın öldü

'te evinin balkonundan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, beldesi Mehmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Güleç (57), henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güleç'in cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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