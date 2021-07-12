Bilecik'te evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi
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Bilecik'te evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi

Bilecik'te evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi'nde ikamet eden B.U.S, koronavirüs nedeniyle evinde karantina altına alındı.

B.U.S'nin karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekibi, bu kişinin evine gitti.

Polis ekipleri, evde olmayan B.U.S'ye telefonla ulaştı.

Evine dönen B.U.S'ye karantina kurallarını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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