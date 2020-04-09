Bilecik'te evde kalanlar için üstü açık otobüste konser Bilecik'te evde kalanlar için üstü açık otobüste konserBİLECİK Belediye Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için Sanat Akademisi müzisyenleriyle üstü açık otobüste konser verdi.

Bilecik'te evde kalanlar için üstü açık otobüste konser

BİLECİK Belediye Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için Sanat Akademisi müzisyenleriyle üstü açık otobüste konser verdi. Sokakları gezen otobüsteki konsere evlerinde kalanlar da balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına uyulan Bilecik'te, belediye Sanat Akademisi, müzisyenleriyle üstü açık otobüste konser verdi. Mahallelerin cadde ve sokaklarında ilerleyerek, müzik eşliğinde birçok eseri seslendiren müzisyenler, site ve apartmanların önünde durarak, moral konseri verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerinden konseri büyük bir ilgiyle takip edenler bu anları cep telefonlarına kaydederken, şarkılara da eşlik ederek alkış tuttu. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, müzisyenler ile birlikte üstü açık otobüste mahalle halkıyla bir araya geldi.

İnsanların evlerinde kalmasının zorunluğu olduğu bugünlerde onlara keyifli zaman geçirecek ve moral verecek bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Şahin, "Belediyemiz Sanat Akademisi müzisyenleri böyle güzel bir çalışmayı hazırladılar. İnsanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte onlara moral ve motivasyon olması açısından böyle bir çalışma yaptık. Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız" dedi.

Kaynak: DHA