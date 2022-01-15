Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde Mustafa Bağcan'a ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının 112 ye yaptığı ihbarla olay yerine gelen Pazaryeri İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının nasıl çıktığı ile ilgili soruşturma başlattı.