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Bilecik'te ev yangını

Bilecik'te ev yangını
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde Mustafa Bağcan'a ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının 112 ye yaptığı ihbarla olay yerine gelen Pazaryeri İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının nasıl çıktığı ile ilgili soruşturma başlattı.

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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