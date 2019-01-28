Bilecik'te Ev Yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camicedit Mahallesi'nde Süleyman Kılıç'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evin bir odasında bulunan eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA