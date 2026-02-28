Haberler

Bilecik'te esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Bilecik'te esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk ve ilçe protokolü, bağımlılıkla mücadele kapsamında esnafı bilgilendirdi. Ziyaret sırasında toplum sağlığı açısından bağımlılıkla mücadelenin önemi vurgulandı ve esnafa yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılan ziyaretin, esnafın desteği ile daha etkili hale geldiği belirtildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteği çok önemli. Esnafımızın farkındalığı ve işbirliği, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturma çabalarımızı güçlendiriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek

Sosyal medya yasağında son düzlüğe girildi! İşte detaylar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı