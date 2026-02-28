Haberler

Bilecik'te esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk ve ilçe protokolü, bağımlılıkla mücadele kapsamında esnafı bilgilendirdi. Ziyaret sırasında toplum sağlığı açısından bağımlılıkla mücadelenin önemi vurgulandı ve esnafa yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılan ziyaretin, esnafın desteği ile daha etkili hale geldiği belirtildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteği çok önemli. Esnafımızın farkındalığı ve işbirliği, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturma çabalarımızı güçlendiriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
