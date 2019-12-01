Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'nde G.Y. ile (27) evine gelen eski eşi M.Ö. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, bıçakla G.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, G.Y'yi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Emniyet ekiplerinin M.Ö'yü yakalama çalışması sürüyor.