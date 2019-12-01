Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Haberler » Güncel » Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı - Haber

Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

01.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:50
Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde G.Y. ile (27) evine gelen eski eşi M.Ö. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, bıçakla G.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, G.Y'yi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emniyet ekiplerinin M.Ö'yü yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et