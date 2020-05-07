Bilecik'te eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Arif K'nin (46) ifadesi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanık yakınları ve avukatlar ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak salonda yer aldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Arif K, öldürdüğü eşi Dilek K'nin kendisini defalarca aldattığını ileri sürdü.

Pişmanlık duyduğunu söyleyen Arif K, "Eşim, kızımı da ikna ederek beni cezaevine attırmaya kalktı. Kızıma cinsel istismarda bulunmuş gibi gösterip ceza almamı istedi, bana kumpas kurdu. Olay günü kudurmuş gibiydi, beni aldattığını söyledi, bana küfretti. Kızımı uyuşturucu bağımlısı biriyle evlendirmek istiyordu, ben de başka bir çocuğa vermek istiyordum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Arif K'ye eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kızına istismarda bulunmaktan da 30 yıl hapis cezası verdi.

Bozüyük Çarşı Mahallesi Üst Demiryolu Caddesi'nde, 11 Nisan 2019'da çıkan tartışma sırasında Arif K, eşi Dilek K'yi (41) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Arif K. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA