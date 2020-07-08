Bilecik'te eş zamanlı korona virüs denetimi İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen korona virüs denetimi Bilecik'te de yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen korona virüs denetimi Bilecik'te de yapıldı.

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler konulu genelgeleri gereğince Bilecik ve ilçelerinde iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Bilecik Valiliği koordinasyonunda her iş kolundan uzmanların bulunduğu ekiplerce denetlendi. Bilecik Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek üzere, kent merkezindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazar yerleri, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kır ve çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, park, piknik alanları ve diğer kültürel aktivite yerleri ile birçok yeri denetledi.

Salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken tedbirlere ve kuralları uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, esnaf ve vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. Denetimlerde hem iş yeri sahiplerinin, hem de vatandaşların kurallara uydukları belirlendi. Ayrıca, belde ve köylerdeki işletmeler jandarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA