Bilecik'te eriyen kar suları bir köyde su baskınına neden oldu
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Bilecik'te eriyen kar suları bir köyde su baskınına neden oldu

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te eriyen kar suları bir köyde su baskınına neden oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir köyde su baskınları meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir köyde su baskınları meydana geldi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Erikli köyünde etkili olan yağış ve eriyen kar suları nedeniyle bazı evleri ve bahçeleri su bastı. Köyün bir bölümünde yaşanan su baskını nedeniyle göletler oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Dodurga Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman da köye gelerek incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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