Bilecik'te engelliler "Benim de Üretime Katkım Var" projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bilecik'te engelliler "Benim de Üretime Katkım Var" projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak

Bilecik'te engelliler 'Benim de Üretime Katkım Var' projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Benim de Üretime Katkım Var" projesi kapsamında, hafif zihinsel engelliler ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunanlar, sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Benim de Üretime Katkım Var" projesi kapsamında, hafif zihinsel engelliler ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunanlar, sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenecek.

Bozüyük Kaymakamlığınca engellilerin üretim yapabilme kabiliyetini geliştirmek ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 4 ay süreli proje, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülecek.

Bu kapsamda Yeniçepni köyünde, Muhtar Temel Kılavuz tarafından 2 dönümlük uygulama bahçesi tahsis edildi. Engelliler ve çocuklar, bu alanda domates, biber, salatalık, patlıcan, bal kabağı, fasulye ve ayçiçeği gibi çeşitli ürünler yetiştirip, bunları pazarlayacak.

Alandaki fide ve tohum dikimi programında konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her bireyin kendine özgü yetenekleri, bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal özelliklerinin bulunduğunu, bunların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Engellilerin üretime yönelik aktivitede bulunmasının yalnız onlar açısından değil ait oldukları toplum ve aile için de önem taşıdığını ifade eden Şentürk, "Güzel bir birliktelik projesi gerçekleştirildi. Köy muhtarımız 2 dönümlük araziyi tahsis etti. Çocuklar ve Engelliler Derneğimize üye bireylerimiz ve aileleriyle geleneksel tohumlarımız ile fideleri diktik. Ürünlerimiz yetiştiğinde, satarak harçlıklarını çıkaracaklar. Hem tarımsal üretimin nasıl yapıldığını öğrenecekler hem de ürettikleri ürünleri satabilecekler." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da koruma ve bakım altındaki çocuklar ile engellilerin, 10 çeşit ürünü yetiştirmeyi uygulamalı öğreneceğini anlattı.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık da katıldı.

Bilecik'te engelliler 'Benim de Üretime Katkım Var' projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak
Bilecik'te engelliler 'Benim de Üretime Katkım Var' projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak
Bilecik'te engelliler 'Benim de Üretime Katkım Var' projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak
Bilecik'te engelliler 'Benim de Üretime Katkım Var' projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Hasan Polatkan
Magazin Hadise Demet Evgar Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te engelliler "Benim de Üretime Katkım Var" projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:45:21. #1.16#

title