Bilecik'te engelliler "Benim de Üretime Katkım Var" projesiyle tarımı öğrenip ürettiklerini satacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Benim de Üretime Katkım Var" projesi kapsamında, hafif zihinsel engelliler ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunanlar, sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Benim de Üretime Katkım Var" projesi kapsamında, hafif zihinsel engelliler ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunanlar, sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenecek.

Bozüyük Kaymakamlığınca engellilerin üretim yapabilme kabiliyetini geliştirmek ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 4 ay süreli proje, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülecek.

Bu kapsamda Yeniçepni köyünde, Muhtar Temel Kılavuz tarafından 2 dönümlük uygulama bahçesi tahsis edildi. Engelliler ve çocuklar, bu alanda domates, biber, salatalık, patlıcan, bal kabağı, fasulye ve ayçiçeği gibi çeşitli ürünler yetiştirip, bunları pazarlayacak.

Alandaki fide ve tohum dikimi programında konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her bireyin kendine özgü yetenekleri, bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal özelliklerinin bulunduğunu, bunların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Engellilerin üretime yönelik aktivitede bulunmasının yalnız onlar açısından değil ait oldukları toplum ve aile için de önem taşıdığını ifade eden Şentürk, "Güzel bir birliktelik projesi gerçekleştirildi. Köy muhtarımız 2 dönümlük araziyi tahsis etti. Çocuklar ve Engelliler Derneğimize üye bireylerimiz ve aileleriyle geleneksel tohumlarımız ile fideleri diktik. Ürünlerimiz yetiştiğinde, satarak harçlıklarını çıkaracaklar. Hem tarımsal üretimin nasıl yapıldığını öğrenecekler hem de ürettikleri ürünleri satabilecekler." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da koruma ve bakım altındaki çocuklar ile engellilerin, 10 çeşit ürünü yetiştirmeyi uygulamalı öğreneceğini anlattı.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan