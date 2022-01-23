Bilecik'te engelli ve hamile çalışanlara 2 gün idari izin verildi - Haberler
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Bilecik'te engelli ve hamile çalışanlara 2 gün idari izin verildi

Bilecik'te engelli ve hamile çalışanlara 2 gün idari izin verildi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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