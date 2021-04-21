Bilecik'te enerji nakil direği hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te enerji nakil direği hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bilecik'te enerji nakil direği hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te 6 enerji nakil direğini çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te 6 enerji nakil direğini çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gökpınar köyünde taşeron bir firmaya ait direklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu zanlılar M.K. ve M.T. ile çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te enerji nakil direği hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 11:55:32. #1.15#

title