Bilecik'te elektrik direklerinin demir aksamlarını çalan 4 kişi tutuklandı
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Bilecik'te elektrik direklerinin demir aksamlarını çalan 4 kişi tutuklandı

06.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:58
Bilecik'te elektrik direklerinin demir aksamlarını çalan 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te, elektrik direklerinin demir aksamlarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te, elektrik direklerinin demir aksamlarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Ören-Zobran köyleri arasındaki yolda devriye gezen jandarma ekipleri, Y.G.Ş. ve M.C.K'yi elektrik direklerinden demir aksamları söküp araca yüklemeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Olay yeri ve şüphelilerin aracındaki aramada, 11 elektrik direğinden sökülen yaklaşık 13 bin lira değerindeki demir malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Ö.Ö. ve M.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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