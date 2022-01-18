Kırşehir'de eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi

Kırşehir'de eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

BİLECİK (AA) - Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün ilimiz genelindeki okullarımızda öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelliler de bu kapsamda idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kırşehir merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın 1 dereceye düştüğü kentte yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ile bağlantılı yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yolda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oldu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında kar küreme tuzlama çalışması başlattı.

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

 Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor
AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Engelli, Bilecik, Kamu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title