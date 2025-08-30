Bilecik'te Eğitimde Yeni Dönem Başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim yönetiminde yeni bir dönem başladı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fırat Atalay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, Atalay'a yeni görevinde başarılar dileyerek Bozüyük'te eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. İlçede eğitim alanında yeni projelerin hayata geçirilmesi ve öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. - BİLECİK