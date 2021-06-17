Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Spor

- (Özel haber) Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı 5 bin 300 kişilik yeni stat 2 yıl içinde bitecek Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

- (Özel haber) Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

5 bin 300 kişilik yeni stat 2 yıl içinde bitecek

BİLECİK - Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 22:44:42. #1.15#

title