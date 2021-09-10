Bilecik'te düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu
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Bilecik'te düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'te düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları uçurmaya çalışan çocuklar doyasıya eğlendi. Birbirinden güzel uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu renkli tablo büyük beğeni topladı. Kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkanı bulan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdiler. Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır da katıldı, ardından Akyol tarafından çocuklara kalem hediye edildi ve meyve ikramı yapıldı. - BİLECİK

Bilecik'te düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu
Bilecik'te düzenlenen 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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