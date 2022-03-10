Bilecik'te düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye ceza uygulandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kumar oynayan ve bu kişilere yer sağlayan 9 kişiye 16 bin 371 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.K, Ç.Y, O.N.B, T.K.E, İ.Y, F.C, İ.İ, S.A. ve Ü.S. suçüstü yakaladı.

Ekiplerce evde ve şahısların üstlerinde yapılan aramada, iskambil kağıtları, adisyon ile bir miktar paranın yanı sıra suç unsuru olarak değerlendirilen 7 bin 955 lira, 34 adet açılmamış iskambil kağıdı, 4 adet okey ıstakası ve 3 adet açılmamış okey taşları ele geçirildi.

9 kişiye Kabahatler Kanunu 34.Maddesinden toplamda 16 bin 371 lira cezai işlem uygulandı.

Şüpheli Ö.B'ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılıp savcılıkça serbest bırakıldı.