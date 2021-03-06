Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek
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Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek

06.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:44
Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Bilecik Valiliği ve Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince yürütülen çalışmalarla üreticilere ücretsiz dut fidanı desteği sağlanıyor. Projelerle 1 yıllık asgari ücrete eş değer gelir elde edecek toplu ve sistemli dut bahçeleri oluşturuluyor.

Vali Bilal Şentürk, kozaların yüzde 70'inin üretildiği İnhisar ilçesine bağlı köylerden Koyunlu köyünde Kozabirlik tarafından ücretsiz temin edilen dut fidanı dikiminde, Bilecik'in 1921 yılında Yunan işgaline uğradığında 43 ipek fabrikasının bulunduğunu ve Yunanlılar tarafından yakıldığını hatırlattı.

İpekböcekçiliğinin önemli merkezinin Bilecik ve ilçeleri olduğunu belirten Şentürk, "İpekçilik, sanayileşmeyle birlikte özellikle Çin'den ipek gelmesiyle ekonomik değerini yitirmiş. İnsanlarımız farklı arayışlara girmiş, özellikle Sakarya havzasındaki Söğüt ve İnhisar ilçe köylerinde örtü altı seracılık gelişme gösterdi. Ama köylere baktığımızda herkesin iyi bildiği iş ipekböcekçiliği. Bunu yeniden hayata geçirmek ve canlandırmak için çalışmalar içerisine girdik. Koza Birliğin destekleriyle temin edilen 700 dut fidanını Koyunlu köyümüzde toprakla buluşturduk. Buradan hasıl olacak yapraklarla ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak arzusundayız." dedi.

Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır, köy muhtarı Gürol Emir ve köylülerle birlikte dut fidanlarını toprakla buluşturdu.

Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılının, sadece dut yaprağı yiyerek, her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800-1200 metre arasında değişen dünyanın en sağlam ipliğini ürettiği, 3 kilo ipekböceği kozasından, 2 kilo kadar ham ipek çıktığı, tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek, paraşüt kumaşı, uzay sanayiinde, tekstil ve dokuma sektöründe de kullanılan ipek, en sağlam doğal iplik olarak bilinmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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