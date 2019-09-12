Bilecik'te "Durakta Matematik Projesi" tanıtıldı

12.09.2019 13:34

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Durakta Matematik Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Durağı'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Kozabirlik İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya, proje sorumlusu Emine Şentürk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Subaşı, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma hazırladılar. Biz de Bilecik Belediyesi olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Şentürk ise amaçlarının matematiği eğlenceli hale getirmek ve sevdirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA