Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor

Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün geleneklerini sürdüren gençler, kahvehaneye götürdükleri damat ve sağdıca zor anlar yaşattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün geleneklerini sürdüren gençler, kahvehaneye götürdükleri damat ve sağdıca zor anlar yaşattı.

İlçedeki düğünlerde "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler sürdürülüyor.

Gelinin yeni evine getirilmesinin ardından damat ile sağdıç, arkadaşları tarafından kahvehaneye götürülüyor. Burada damatlığı çıkarılıp önlük giydirilen damat ve sağdıca, bahşiş paralarıyla alınan limon, çikolata, muz, salatalık, biber, patlıcan, tatlı gibi çeşitli yiyecekler zorla yediriliyor, üzerlerine soğuk su dökülüyor.

Bu gelenekler, Ruhan ve Nuri Kamar çiftinin düğününde de uygulandı. Kahvehanede damat Nuri Kamar ve sağdıç Hüsnü Erdağlı'ya birçok yiyecek yediren arkadaşları, damadın dayanamaması üzerine şakayı kısa kesti.

Damat Nuri Kamar, yaptığı açıklamada, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım şimdi de bana yaptılar. Bundan sonra evlenecekler düşünsün, mümkünse bu işkenceye gelirken aç gelsinler." dedi.

Sağdıç Hüsnü Erdağlı da bir hafta önce kendisinin düğününde de aynı geleneklerin yerine getirildiğini anlattı.

Damadın babası Rami Kamar, işkence gibi olsa da bu tür adetlerin gençler arasında yaşatıldığını belirterek, "Güzel oluyor, benim oğlum da başkalarına yapmıştı. Şimdi aynısı ona yapılıyor. Bu mutlu günümüze katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damadın arkadaşlarından Emre Kaçal ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düğünlere izin verilmesiyle gelenekleri yaşatmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Bunlar, ilçemizde arkadaş çevresi olanlara yapılıyor. Eğer kendisi daha önceden bu işkencelere katılmışsa vay onun haline." diye konuştu.

Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor
Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Şeyma Subaşı Petek Dinçöz Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 09:36:31. #1.13#

title