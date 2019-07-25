Bilecik'te dolmuş ücretleri yüzde 25 zamlandı

Bilecik'te 27 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak ücret tarifesi ile şehir içi halk dolmuş ücretleri arttı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nun onayı ile Bilecik'te öğrenci fiyatı 1,75 TL iken 2 TL'ye tam 2 TL iken 2,5 TL çıktı. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarına zammı tepki gösterirken, belediyeden, "Artan maliyetler yüzünden Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nun onayı ile halk minibüsü hizmet bedeli şehir içi hatlarda tam 2,5 TL, öğrenci 2 TL oldu" denildi.

Öte yandan Bilecik'te en son en son 2018 yılında dolmuşlara zam yapılmış, öğrenciler belli bir süre dolmuşa binmeyerek zammı protesto etmişti. - BİLECİK

Kaynak: İHA