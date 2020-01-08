Bilecik'te doğal gaz patlaması: 6 yaralı
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Bilecik'te doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Bilecik'te bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

08.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:27
Bilecik'te doğal gaz patlaması: 6 yaralı

'te bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Belediye Sokağı'nda 8 katlı bir binada, uyruklu Erhan G'nin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kombisi patladı.

Patlamanın etkisiyle binada bulunan üniversite öğrencileri B.T, N.Y, M.K, İ.Ç, P.H. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilen yaralılar, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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