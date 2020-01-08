Bilecik'te doğal gaz firmasından 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama
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Bilecik'te doğal gaz firmasından 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama

Bilecik'te bir apartmanda meydana gelen ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin doğal gaz firmasından açıklama yapıldı.

08.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:50
Bilecik'te doğal gaz firmasından 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama

'te bir apartmanda meydana gelen ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin doğal gaz firmasından açıklama yapıldı.

ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen olayla ilgili açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"112 Acil'e yapılan aramanın üzerine konu tarafımıza iletilmiş ve Aksa Doğalgaz ekipleri ilgili adrese 14 dakika içerisinde intikal etmişlerdir. Uzman ekipler ilk olarak servis kutusundan gazı kapatarak güvenliği sağlamış ve incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan incelemeler sonrasında, dairenin doğal gaz tesisat bağlantılarında herhangi bir kaçak tespit edilmemiş ve kullanılan kombide herhangi bir sorun görülmemiştir. Dairedeki yangının ve tahribatın doğal gaz kaynaklı olmadığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA
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