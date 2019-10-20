Bilecik'te doğa ve kültür yürüyüşü

20.10.2019 16:04

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından doğa yürüyüşü ve kültür gezisi düzenlendi.

Atatürk Ormanı'nda Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Oda Başkanı Şükrü Keskin ve Meclis Başkanı Erdal Erşan ile daire müdürleri ve oda üyelerinin katılımıyla 5 kilometrelik doğa yürüyüşü geçekleştirildi.

Etkinlik, Kösere mevkisinin engebeli bölgelerinden geçilerek Çoban Faik Çeşmesi'nde sona erdi.

Vali Şentürk, yürüyüşe ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğa güzellikleri olan Bilecik'i farklı bölgeden inceleme ve izleme imkanı bulduk. Bilecik'in her noktasında ve her dağın arkasında büyüleyen güzellikler var. Sahip olduğumuz güzellikleri bu tür yürüyüşlere ortam hazırlamak istiyoruz. Yürüyüş yaptığımız bölge insanların rahat istifade edebileceği ve güzelliklerinden yararlanabileceği bir yer. Bilecik'in doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşlerine ve kültür gezilerine devam edeceğiz."

Kaynak: AA