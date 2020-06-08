Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
08.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:33

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde tarım işçisi olarak çalışan Afgan uyruklu İsmail Kandevar (25) yönetimindeki 21 AS 851 plakalı traktör, seradan köye dönerken devrildi.

Sürücü Kandevar, devrilen traktörün altında kaldı.

Kandevar'ın yakınlarının bildirmesiyle olay yerine, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekipler, Kandevar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan İsmail Kandevar'ın cesedi, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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