Bilecik'te devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı
05.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:22

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat A. yönetimindeki 11 TF 622 plakalı seramik yüklü tır, Osmaneli-İznik kara yolunun Arapuçtu mevkisinde devrildi.

Kazada, tırın dorsesindeki seramikler yol kenarına savruldu, sürücü ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

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