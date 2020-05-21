Bilecik'te devrilen sebze yüklü tır ulaşımı aksattı
Bilecik'te sebze ve meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.
21.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:48
Bilecik'te sebze ve meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.
Aytaç Y. idaresindeki 07 P 5307 plakalı tır, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Aytaç Y'nin yaralandığı kazada, tırda bulunan ürünler yola döküldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, aracın vinç ile olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA