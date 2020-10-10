Bilecik'te devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

10.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:38
Bilecik'te devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan İ. idaresindeki 26 ED 564 plakalı sebze yüklü kamyon, Yakacık Köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Orhan İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Söğüt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 11:38:35. #1.14#
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