Bilecik'te devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tır, Bursa-Eskişehir kara yolunda ulaşımı aksattı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tır, Bursa-Eskişehir kara yolunda ulaşımı aksattı.
Bozüyük'ten Bursa'nın İnegöl ilçesi istikametine seyreden Öner Koçak idaresindeki 42 DBK 53 plakalı hurda yüklü tır, Mezit-7 mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Yaralanan tır sürücüsü Koçak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın dorsesinde yüklü bulunan hurdaların yola saçılması nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolu Ankara istikametine yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı.
Ekiplerce yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan