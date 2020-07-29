Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
29.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:36
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aslan Ö. (60) idaresindeki 26 UC 439 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Refüje de çarpan araçta yaralanan sürücü Aslan Ö, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bilecik-Eskişehir kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA