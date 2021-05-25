Bilecik'te devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci yılda 1 tondan fazla bal üretiyor
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Bilecik'te devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci yılda 1 tondan fazla bal üretiyor

Bilecik'te devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci yılda 1 tondan fazla bal üretiyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl önce devlet desteğiyle 40 kovan arı ile yetiştiriciliğe başlayan 33 yaşındaki Halime Kurt, ailesinin de katkılarıyla önemli mesafe katetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl önce devlet desteğiyle 40 kovan arı ile yetiştiriciliğe başlayan 33 yaşındaki Halime Kurt, ailesinin de katkılarıyla önemli mesafe katetti.

Cihangazi köyünde ikamet eden ve Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan Kurt, seramik sektöründe çalışan eşinin sağlık sorunu nedeniyle işinden ayrılmasının ardından 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Kurt, proje desteği ile 40 kovan arıyla başladığı yetiştiricilikte bu sayıyı zamanla 60'a kadar çıkardı. Şu anda 50 kovanla arıcılığa devam eden, yıllık 1 tondan fazla balın yanı sıra polen, propolis üreten Kurt, arı satışı da yapıyor.

Evli ve iki çocuk annesi Halime Kurt, AA muhabirine, yılın farklı dönemlerinde farklı bölgelerde arıcılığı sürdürdüklerini, şu anda Söğüt ilçesine bağlı Küre köyü Hamitabat mevkisinde bulunduklarını söyledi.

Devletin bu alanda sağladığı hibe destekli projeyi öğrenince arıcılık yapmaya karar verdiğini belirten Kurt, "Eşime 'Biz de arıcılık yapalım' diye biraz baskı yaptım. O şekilde başvurduk. Genç Çiftçi Projesi'nden arılarımızı aldık. Bu bizim aile işletmemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Kurt, bal üretiminin yanında ek gelir olması için bu yıl arı satışına da başladıklarını ifade etti.

Bal, polen ve propolis satışı yaptıklarını aktaran Kurt, "Müşterilerimize farklı damak tatları olsun diye kovanlarımızı Cihangazi köyüne, İzmir'e, İnegöl'e kestane balına götürüyoruz. Bu şekilde gezdirerek verim alıyoruz." diye konuştu.

Eşine arıcılıkta destek olan Mustafa Kurt ise geçimlerini arı ve arı ürünlerinden sağladıklarını bildirdi.

Ürün portföyünü genişletmeye gayret ettiklerine değinen Kurt, "Kadın eli değdiği için daha güzel işler yaptığımızı, müşterilerimize daha çok güven verdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Çiftin 11 yaşındaki oğlu Yiğit Kurt da uzaktan eğitim sürecinde derslerinden arta kalan zamanlarında annesine yardım ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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