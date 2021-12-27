Bilecik'te "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimleri başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ( Afad ), Gönüllülük Sistemi üzerindeki online eğitimlerini başarı ile tamamlayan gönüllüler için "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitiminin başladığını bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitimde Arama Kurtarma Ekipleri ve Organizasyonu, Olay Yeri Yönetimi, Sahaya Giriş Süreci, Tahliye ve Türleri, Kurtarma Aracı ve Kurtarmada Kullanılan Malzemeler, Hasta Yaralı Taşıma, Üst Katlardan ve Kuyulardan Kurtarma, Hafif Arama Kurtarma Tatbikatı, Yangın Eğitimi ve İlk Yardım Eğitimi konularında bilgiler verildiği ifade edildi.

Açıklamada, eğitimin, 30 Aralık'ta yapılacak yazılı sınavla tamamlanacağı kaydedildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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