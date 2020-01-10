Bilecik'te depo yangını
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Bilecik'te depo yangını

Bilecik'te bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda, iddialara göre 'sigara izmariti'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

10.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:12
Bilecik'te depo yangını

'te bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda, iddialara göre 'sigara izmariti'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Alınan bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan ve gıda işiyle uğraşan bir işletmeye ait depoda çıktı. İddialara göre, deponun bulunduğu alandaki merdiven boşluğuna sigara izmariti atıldı. Düşen sigara izmariti yangına neden olurken, çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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