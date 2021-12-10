Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu - Haberler
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Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bu sefer de marketler zincirinde tarihi geçmiş peynirlere el koydu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bu sefer de marketler zincirinde tarihi geçmiş peynirlere el koydu.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde A-101 markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 22 Kasım 2021 olan 1 kilogramlık 5 adet tam yağlı süzme peynir tespit etti. Tutanak ile el konulan peynirler imha edilirken, iş yerine 427 TL idari para cezası yazıldı. - BİLECİK

Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu

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