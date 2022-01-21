Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı

Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kolluk devriyesi esnasında bir şahısın Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları aracına yüklediğini fark etti. Hemen olay yerine giden ekipleri şahsı suçüstü yakaladı. Söz konusu hırsızlık olayı ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimat üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title