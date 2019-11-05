Bilecik'te "Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" yapıldı

05.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:12

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük İlçe Müdürlüğünde İlçe Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda, kentin tarımsal potansiyelinin göz önünde tutulmasını ve çiftçilere yönelik gece eğitimlerinin yapılmasını istedi.



Sahada çiftçilerin yanında olmalarını isteyen Yoldaş, "Devamlılığı ve sürdürülebilirliği olan projeler üretelim ve bu tarz ürünleri teşvik edelim. Gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda çok hassas davranalım. Mümkün mertebe hastalıktan ari işletme elde etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Hastalık ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlerde hem ekonomik kayıp fazla olur hem de başarı şansı az olur." dedi.



Toplantı, yürütülen çalışmalar ile değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA