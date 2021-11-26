Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ( Jasat ) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı sırasında kullanılan bir dedektör ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.