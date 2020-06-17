Bilecik'te define arayan 6 şüpheliye suçüstü
BİLECİK'te izinsiz kazı yapıp, define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.
17.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:14
BİLECİK'te izinsiz kazı yapıp, define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sırhoca köyünde İ.T., İ.K., S.A., Ş.A., E.Ö. ve S.K.'yi define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 30 muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.
Kaynak: DHA