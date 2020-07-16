Bilecik'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Bilecik'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüten DEAŞ üyelerine karşı yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
16.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:36

Bilecik'te çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüten DEAŞ üyelerine karşı yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bilecik ve Eskişehir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çok sayıda dijital materyal ve DEAŞ amblemleri ele geçirildi. Şüphelilerden M.S. ve M.S. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İbrahim Sünetçi/İHA)

Kaynak: İHA

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