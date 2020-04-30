Bilecik'te dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı Bilecik'te dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alandan kopan büyük kaya parçasının düştüğü yol ulaşıma kapandı.

Bilecik'te dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alandan kopan büyük kaya parçasının düştüğü yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kazancı, Borcak, Soğcakpınar ve Medetli köylerine giden yola, Kazancı köy kavşağı yakınında ormanlık alandan kopan büyük bir kaya parçası düştü. Kayanın düştüğü bölgede yolun bir bölümü araç trafiğe kapandı. Kayanın düştüğünü haber alan jandarma ekipleri olay yerine gelerek gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vatandaşların yoldan geçişini kontrollü olarak sağladı. Jandarma ekipleri Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp, köy yolunu ulaşıma açtı.

İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Uzun ve Orman İşletme Şefi Ersegün Alper, ormanlık alandan yola düşen kayayı parçalayan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA