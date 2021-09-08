Bilecik'te çukura düşen kadın yaralandı
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Bilecik'te çukura düşen kadın yaralandı

Bilecik'te çukura düşen kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te rögar kapağının kırılması sonucu çukura düşen kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Bilecik'te rögar kapağının kırılması sonucu çukura düşen kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kaldırımda yürüyen Aygül A, üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sol bacağında kırık oluşan kadın, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te çukura düşen kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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