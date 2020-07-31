Bilecik'te çöplük yangını Bilecik'te belediyeye ait çöplükte çıkan yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı.

Bilecik'te belediyeye ait çöplükte çıkan yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Karaçay mevkinde Bilecik Belediyesine ait çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm çöplüğe sıçradı. Yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılırken, bazı mahalleler duman altında kaldı. Yangını ekipler uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA