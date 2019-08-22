Bilecik'te çömlekçilik zanaatının tanıtılması etkinliği

22.08.2019 16:37

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında çömlekçilik zanaatı tanıtılacak.



Usta Parmaklar Etkinliği kapsamında düzenlenecek programda Çömlekçilik Ustası Salim Yaşar tarafından katılımcılara çömlekçilik sanatı uygulamalı olarak anlatılacak. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar ve yetişkinlere açık olacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA