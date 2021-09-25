Bilecik'te çocuklar Yaşayan Şehir Müzesi'ndeki etkinliklerle kültürlerini tanıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaşayan çocuklar, Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle kültürel miraslarını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi iş birliğinde hazırlanan etkinlikler kapsamında müzeye aileleriyle gelen çocuklar, çim adam yapma etkinliğine katıldı.

Eğitmenler öncülüğünde her hafta belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen "Müze Akademi" etkinliklerine katılan çocuklar hem çim adam yaptı hem de müze hakkında yeni bilgiler öğrendi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine, Müze Akademinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başında hayata geçtiğini söyledi.

"Çocukların mutlu olması, ailenin mutlu olması ve toplumun mutlu olması demek"

Hedef gruplarında kadınlar ile çocuklar bulunduğunu dile getiren Ünver, "Çocukların mutlu olması, ailenin mutlu olması ve toplumun mutlu olması demek. Asıl hedefimiz çocukları buraya çağırırken burada eğlenmelerini sağladığımızda en büyük felsefemiz 'Ağaç yaşken eğilir' felsefesi. Çocuklarımız burada eğlenirken aslında kendi kültürel miraslarını, kendi kültürlerini yansıtan Yaşayan Şehir Müzesi'ni sahiplenmelerini ve gelecek kuşaklara bunu aktarmalarını istiyoruz. Kendi şehrini tanıtabilecek konumda yetişkin, bilgili ve kültürlü bireyler yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm alanlarının korunmasının önemine dikkati çeken Ünver şöyle devam etti:

"Oraları korumaya, sahiplenmeye çalışan, oraların kendi kültürel mirasları olduğunu farkında olan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Onları buraya çağırıyoruz. Burada eğleniyorlar. Buraları evi gibi görüp kendi kültürlerini sahiplenmiş oluyorlar."

Ünver, etkinliklerle çocukların okula başladıkları dönemde alışma evrelerini eğlenceli geçirmelerini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ailelerin kayıt yaptırarak katıldığı etkinlikler her çarşamba saat 14.00 - 14.45, cumartesi ise 14.00 - 15.00 saatlerinde müzede gerçekleştiriliyor.