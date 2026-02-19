Devlet korumasındaki çocuklara tarih ve kültür buluşması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yıl içerisinde nakil ile gelen çocuklar için 'Kültürel ve Tarihi Gezi' programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, devlet korumasındaki çocukların tarihsel ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi ile manevi değerlerin öneminin pekiştirilmesi hedeflendi. Gezi çerçevesinde geçmiş ile köprü olan müzeler ziyaret edilerek çocuklara Bilecik'in tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı.

Program hakkında değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yaşadıkları şehri tanımaları, tarih ve kültür bilinci kazanmaları bizim için çok kıymetli. Manevi değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek adına bu tür faaliyetleri sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı