Bilecik'te çocuklar bilim şenliğinde deneyler yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çocuklara bilimin önemini ve yaşamdaki yerini öğretmek amacıyla bilim şenliği düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye, Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi işbirliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen şenlikte, çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği belirtildi.

Etkinliğe Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocuklar ile özel kreşlerden öğrencilerin katıldığı ifade edilerek, çocukların yapılan deneyleri büyük bir keyif ve merakla izlediği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan, anlamlı ve faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve bilim çağında yaşıyoruz. Amacımız çocuklarımızı bilimle tanıştırmak ve bilimin yaşamımızdaki yerini göstermektir. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Çocuklar da büyük bir keyif aldılar. Katkısı olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum."