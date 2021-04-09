Bilecik'te çocuk park alanlarında kapsamlı temizlik
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Bilecik'te çocuk park alanlarında kapsamlı temizlik

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Bilecik'te çocuk park alanlarında kapsamlı temizlik

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kenttin birçok noktasında kapsamlı kış temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kenttin birçok noktasında kapsamlı kış temizlik çalışması yapıldı.

Kış mevsimi sonrasında oluşan kirlilik nedeniyle cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapan ekipler, kenttin birçok noktasında görüntü kirliliğine neden olan atıkları topladı. Başta çocuk park alanları olmak üzere birçok mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, bütün mahallelerde belirli bir takvim dahilinde gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi. Mahalle sakinleri yapılan temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te çocuk park alanlarında kapsamlı temizlik
Bilecik'te çocuk park alanlarında kapsamlı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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